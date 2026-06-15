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群馬、４連勝で首位独走　～BCリーグ～

2026.06.15
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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6月13日（土）

 

　ロッテから派遣の谷村剛、先制弾含む４打点（千葉４勝　船橋　259人）

神奈川フューチャードリームス

１＝００１｜０００｜０

11＝１５０｜００４｜1X（7回コールド）

千葉スカイセイラーズ

勝利投手　岡本直也（３勝４敗）

敗戦投手　靏我祐季（１勝２敗）

本塁打　（千）谷村剛１号ソロ

 

　元NPB・成瀬善久、５回３失点で今季初黒星（群馬３勝　真岡　683人）

群馬ダイヤモンドペガサス

４＝００１｜２００｜１００

３＝０１０｜０１０｜１００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　林京平（３勝）

敗戦投手　成瀬善久（２勝１敗）

セーブ　　薗雄斗（３勝２敗８Ｓ）

本塁打　（群）三好将太１号２ラン

 

　９番・法村優雅、３安打放つも後が続かず（埼玉１敗　UD上尾スタ　364人）

読売ジャイアンツ３軍

３＝０００｜００３｜０００

１＝０１０｜０００｜０００

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　森本哲星

敗戦投手　伊藤 翔（１勝２敗）

セーブ　　富田龍

 

　９回登板の大澤優人、２四球２安打で追い付かれる（１勝１敗１分け　しらさわ　232人）

埼玉西武ライオンズ３軍

６＝１００｜０２０｜００３

６＝０４０｜２００｜０００

福島レッドホープス

 

６月14日（日）

 

　先発・金韓根、６回３安打２失点の好投（茨城２勝１敗　平塚　352人）

茨城アストロプラネッツ

４＝０００｜００３｜００１

２＝１００｜１００｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　金韓根（６勝３敗）

敗戦投手　氏家蓮（１勝２敗１Ｓ）

セーブ　　三浦遼大（３Ｓ）

本塁打　（茨）車谷仁２号２ラン、木村泰賀３号ソロ

　　　　（神）デンゼル・リチャードソン７号ソロ

 

　４投手による完封リレーで逃げ切る（群馬４勝　エイスタ　1217人）

群馬ダイヤモンドペガサス

２＝００１｜０１０｜０００

０＝０００｜０００｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　常世田力哉（５勝）

敗戦投手　吉川光夫（１敗）

セーブ　　大生竜万（２Ｓ）

 

　３回、４四球３安打で一挙５得点（福島２勝１敗１分け　しらさわ　384人）

埼玉西武ライオンズ３軍

１＝１００｜０００｜０００

７＝００５｜００１｜１０Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手　島田辰徳（５勝３敗）

敗戦投手　ロニー・オリバー

 

　守護神・平澤燎、リーグトップの９Ｓ（１勝１敗　UD上尾スタ　398人）

読売ジャイアンツ３軍

４＝０１１｜００１｜０１０

７＝０１０｜００４｜０２Ｘ

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　大宅健介（５勝１敗）

敗戦投手　フランシス・グズマン

セーブ　　平澤燎（９Ｓ）

 

◇前節の試合

６月11日（木）　山日YBS

山梨ファイアーウィンズ　９―５　千葉スカイセイラーズ

６月12日（金）　山日YBS

山梨ファイアーウィンズ　２－５　群馬ダイヤモンドペガサス

６月12日（金）　船橋

千葉スカイセイラーズ　２－１　栃木ゴールデンブレーブス（延長10回タイブレーク）

６月12日（金）　UD上尾スタ

埼玉武蔵ヒートベアーズ　11－９　神奈川フューチャードリームス

 

＜順位表＞（６月14日現在）

　　　　　試合　勝　敗　引　勝率　差

１　群馬　　31　22　９　０　.710　

２　福島　　30　16　12　２　.571　4.5

３　埼玉　　30　17　13　０　.567　０

４　山梨　　32　16　15　１　.516　1.5

５　茨城　　24　12　12　０　.500　0.5

６　神奈川　30　13　17　０　.433　２

７　栃木　　32　12　19　１　.387　1.5

８　千葉　　31　10　21　０　.323　２

９　信濃　　26　７　19　０　.269　0.5

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