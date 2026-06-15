群馬、４連勝で首位独走　～BCリーグ～

6月13日（土）

ロッテから派遣の谷村剛、先制弾含む４打点（千葉４勝 船橋 259人）

神奈川フューチャードリームス

１＝００１｜０００｜０

11＝１５０｜００４｜1X（7回コールド）

千葉スカイセイラーズ

勝利投手 岡本直也（３勝４敗）

敗戦投手 靏我祐季（１勝２敗）

本塁打 （千）谷村剛１号ソロ

元NPB・成瀬善久、５回３失点で今季初黒星（群馬３勝 真岡 683人）

群馬ダイヤモンドペガサス

４＝００１｜２００｜１００

３＝０１０｜０１０｜１００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 林京平（３勝）

敗戦投手 成瀬善久（２勝１敗）

セーブ 薗雄斗（３勝２敗８Ｓ）

本塁打 （群）三好将太１号２ラン

９番・法村優雅、３安打放つも後が続かず（埼玉１敗 UD上尾スタ 364人）

読売ジャイアンツ３軍

３＝０００｜００３｜０００

１＝０１０｜０００｜０００

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 森本哲星

敗戦投手 伊藤 翔（１勝２敗）

セーブ 富田龍

９回登板の大澤優人、２四球２安打で追い付かれる（１勝１敗１分け しらさわ 232人）

埼玉西武ライオンズ３軍

６＝１００｜０２０｜００３

６＝０４０｜２００｜０００

福島レッドホープス

６月14日（日）

先発・金韓根、６回３安打２失点の好投（茨城２勝１敗 平塚 352人）

茨城アストロプラネッツ

４＝０００｜００３｜００１

２＝１００｜１００｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 金韓根（６勝３敗）

敗戦投手 氏家蓮（１勝２敗１Ｓ）

セーブ 三浦遼大（３Ｓ）

本塁打 （茨）車谷仁２号２ラン、木村泰賀３号ソロ

（神）デンゼル・リチャードソン７号ソロ

４投手による完封リレーで逃げ切る（群馬４勝 エイスタ 1217人）

群馬ダイヤモンドペガサス

２＝００１｜０１０｜０００

０＝０００｜０００｜０００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 常世田力哉（５勝）

敗戦投手 吉川光夫（１敗）

セーブ 大生竜万（２Ｓ）

３回、４四球３安打で一挙５得点（福島２勝１敗１分け しらさわ 384人）

埼玉西武ライオンズ３軍

１＝１００｜０００｜０００

７＝００５｜００１｜１０Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手 島田辰徳（５勝３敗）

敗戦投手 ロニー・オリバー

守護神・平澤燎、リーグトップの９Ｓ（１勝１敗 UD上尾スタ 398人）

読売ジャイアンツ３軍

４＝０１１｜００１｜０１０

７＝０１０｜００４｜０２Ｘ

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 大宅健介（５勝１敗）

敗戦投手 フランシス・グズマン

セーブ 平澤燎（９Ｓ）

◇前節の試合

６月11日（木） 山日YBS

山梨ファイアーウィンズ ９―５ 千葉スカイセイラーズ

６月12日（金） 山日YBS

山梨ファイアーウィンズ ２－５ 群馬ダイヤモンドペガサス

６月12日（金） 船橋

千葉スカイセイラーズ ２－１ 栃木ゴールデンブレーブス（延長10回タイブレーク）

６月12日（金） UD上尾スタ

埼玉武蔵ヒートベアーズ 11－９ 神奈川フューチャードリームス

＜順位表＞（６月14日現在）

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 群馬 31 22 ９ ０ .710

２ 福島 30 16 12 ２ .571 4.5

３ 埼玉 30 17 13 ０ .567 ０

４ 山梨 32 16 15 １ .516 1.5

５ 茨城 24 12 12 ０ .500 0.5

６ 神奈川 30 13 17 ０ .433 ２

７ 栃木 32 12 19 １ .387 1.5

８ 千葉 31 10 21 ０ .323 ２

９ 信濃 26 ７ 19 ０ .269 0.5