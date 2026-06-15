群馬、４連勝で首位独走 ～BCリーグ～
6月13日（土）
ロッテから派遣の谷村剛、先制弾含む４打点（千葉４勝 船橋 259人）
神奈川フューチャードリームス
１＝００１｜０００｜０
11＝１５０｜００４｜1X（7回コールド）
千葉スカイセイラーズ
勝利投手 岡本直也（３勝４敗）
敗戦投手 靏我祐季（１勝２敗）
本塁打 （千）谷村剛１号ソロ
元NPB・成瀬善久、５回３失点で今季初黒星（群馬３勝 真岡 683人）
群馬ダイヤモンドペガサス
４＝００１｜２００｜１００
３＝０１０｜０１０｜１００
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 林京平（３勝）
敗戦投手 成瀬善久（２勝１敗）
セーブ 薗雄斗（３勝２敗８Ｓ）
本塁打 （群）三好将太１号２ラン
９番・法村優雅、３安打放つも後が続かず（埼玉１敗 UD上尾スタ 364人）
読売ジャイアンツ３軍
３＝０００｜００３｜０００
１＝０１０｜０００｜０００
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 森本哲星
敗戦投手 伊藤 翔（１勝２敗）
セーブ 富田龍
９回登板の大澤優人、２四球２安打で追い付かれる（１勝１敗１分け しらさわ 232人）
埼玉西武ライオンズ３軍
６＝１００｜０２０｜００３
６＝０４０｜２００｜０００
福島レッドホープス
６月14日（日）
先発・金韓根、６回３安打２失点の好投（茨城２勝１敗 平塚 352人）
茨城アストロプラネッツ
４＝０００｜００３｜００１
２＝１００｜１００｜０００
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 金韓根（６勝３敗）
敗戦投手 氏家蓮（１勝２敗１Ｓ）
セーブ 三浦遼大（３Ｓ）
本塁打 （茨）車谷仁２号２ラン、木村泰賀３号ソロ
（神）デンゼル・リチャードソン７号ソロ
４投手による完封リレーで逃げ切る（群馬４勝 エイスタ 1217人）
群馬ダイヤモンドペガサス
２＝００１｜０１０｜０００
０＝０００｜０００｜０００
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 常世田力哉（５勝）
敗戦投手 吉川光夫（１敗）
セーブ 大生竜万（２Ｓ）
３回、４四球３安打で一挙５得点（福島２勝１敗１分け しらさわ 384人）
埼玉西武ライオンズ３軍
１＝１００｜０００｜０００
７＝００５｜００１｜１０Ｘ
福島レッドホープス
勝利投手 島田辰徳（５勝３敗）
敗戦投手 ロニー・オリバー
守護神・平澤燎、リーグトップの９Ｓ（１勝１敗 UD上尾スタ 398人）
読売ジャイアンツ３軍
４＝０１１｜００１｜０１０
７＝０１０｜００４｜０２Ｘ
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 大宅健介（５勝１敗）
敗戦投手 フランシス・グズマン
セーブ 平澤燎（９Ｓ）
◇前節の試合
６月11日（木） 山日YBS
山梨ファイアーウィンズ ９―５ 千葉スカイセイラーズ
６月12日（金） 山日YBS
山梨ファイアーウィンズ ２－５ 群馬ダイヤモンドペガサス
６月12日（金） 船橋
千葉スカイセイラーズ ２－１ 栃木ゴールデンブレーブス（延長10回タイブレーク）
６月12日（金） UD上尾スタ
埼玉武蔵ヒートベアーズ 11－９ 神奈川フューチャードリームス
＜順位表＞（６月14日現在）
試合 勝 敗 引 勝率 差
１ 群馬 31 22 ９ ０ .710
２ 福島 30 16 12 ２ .571 4.5
３ 埼玉 30 17 13 ０ .567 ０
４ 山梨 32 16 15 １ .516 1.5
５ 茨城 24 12 12 ０ .500 0.5
６ 神奈川 30 13 17 ０ .433 ２
７ 栃木 32 12 19 １ .387 1.5
８ 千葉 31 10 21 ０ .323 ２
９ 信濃 26 ７ 19 ０ .269 0.5