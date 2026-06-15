徳島、マジック再消滅 ～四国アイランドリーグplus～
◇ファーストシーズン
６月13日（土）
５回までに15安打集中させ14得点（高知６勝１敗 志度 253人）
高知ファイティングドッグス
14＝３３０｜４４０｜０００
７＝０００｜０５０｜００２
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 秋本璃空（３勝４敗）
敗戦投手 塩山翔太（１勝３敗）
本塁打 （高）ガルシア・デルミス９号２ラン・10号２ラン、島村大樹４号３ラン、中田隼哉３号ソロ
（香）森元彪向２号３ラン
８回、打者11人６安打の猛攻で一挙６得点（愛媛３勝５敗２分け 新居浜 966人）
徳島インディゴソックス
２＝０００｜０００｜０１１
６＝０００｜０００｜０６Ｘ
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 山田空暉（５勝３敗）
敗戦投手 山下健信（３勝１敗）
本塁打 （徳）池田凜８号ソロ
（愛）髙橋駿介８号２ラン
６月14日（日）
ガルシア、２試合連続弾含む３安打４打点（高知６勝３敗 マドンナ 366人）
高知ファイティングドッグス
14＝４１０｜３０１｜０５０
４＝０００｜１３０｜０００
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 齊藤伸治（４勝２敗）
敗戦投手 中西真三郎（１勝１敗）
本塁打 （高）南雅人５号ソロ、ガルシア・デルミス11号２ラン、三井佑真４号満塁
（愛）髙橋駿介９号ソロ、橋本卓郎１号ソロ
５番手・石井康輝、２回無四球無失点締め（徳島９勝１敗 志度 249人）
徳島インディゴソックス
３＝００１｜０２０｜０００
２＝０００｜１０１｜０００
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 石井康輝（３勝３敗）
敗戦投手 柳原虎太郎（１勝２敗３Ｓ）
本塁打 （徳）加田拓哉２号ソロ、東門寿哉４号ソロ、リクソン・ウィングローブ３号ソロ
（香）森元彪向３号ソロ
◇前節の試合
６月９日（火） タマスタ筑後
福岡ソフトバンクホークス３軍 ７―６ 高知ファイティングドッグス
６月10日（水） タマスタ筑後
福岡ソフトバンクホークス３軍 20―０ 高知ファイティングドッグス
６月10日（水） 宇和島
愛媛マンダリンパイレーツ 11―６ 香川オリーブガイナーズ
６月11日（木） レクザム
香川オリーブガイナーズ ０―２ 愛媛マンダリンパイレーツ
＜ファーストシーズン順位表＞（６月14日現在）
試合 勝 敗 引 勝率 差
１ 徳島 31 20 ９ ２ .690
２ 高知 27 17 10 ０ .630 2.0
３ 愛媛 28 13 13 ２ .500 3.5
４ 香川 22 ４ 22 ０ .154 9.0