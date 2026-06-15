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徳島、マジック再消滅　～四国アイランドリーグplus～

2026.06.15
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇ファーストシーズン

 

６月13日（土）

 

　５回までに15安打集中させ14得点（高知６勝１敗　志度　253人）

高知ファイティングドッグス

14＝３３０｜４４０｜０００

７＝０００｜０５０｜００２

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　秋本璃空（３勝４敗）

敗戦投手　塩山翔太（１勝３敗）

本塁打　（高）ガルシア・デルミス９号２ラン・10号２ラン、島村大樹４号３ラン、中田隼哉３号ソロ

　　　　（香）森元彪向２号３ラン

 

　８回、打者11人６安打の猛攻で一挙６得点（愛媛３勝５敗２分け　新居浜　966人）

徳島インディゴソックス

２＝０００｜０００｜０１１

６＝０００｜０００｜０６Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　山田空暉（５勝３敗）

敗戦投手　山下健信（３勝１敗）

本塁打　（徳）池田凜８号ソロ

　　　　（愛）髙橋駿介８号２ラン

 

６月14日（日）

 

　ガルシア、２試合連続弾含む３安打４打点（高知６勝３敗　マドンナ　366人）

高知ファイティングドッグス

14＝４１０｜３０１｜０５０

４＝０００｜１３０｜０００

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　齊藤伸治（４勝２敗）

敗戦投手　中西真三郎（１勝１敗）

本塁打　（高）南雅人５号ソロ、ガルシア・デルミス11号２ラン、三井佑真４号満塁

　　　　（愛）髙橋駿介９号ソロ、橋本卓郎１号ソロ

 

　５番手・石井康輝、２回無四球無失点締め（徳島９勝１敗　志度　249人）

徳島インディゴソックス

３＝００１｜０２０｜０００

２＝０００｜１０１｜０００

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　石井康輝（３勝３敗）

敗戦投手　柳原虎太郎（１勝２敗３Ｓ）

本塁打　（徳）加田拓哉２号ソロ、東門寿哉４号ソロ、リクソン・ウィングローブ３号ソロ

　　　　（香）森元彪向３号ソロ

 

◇前節の試合

６月９日（火）　タマスタ筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍　７―６　高知ファイティングドッグス

６月10日（水）　タマスタ筑後

福岡ソフトバンクホークス３軍　20―０　高知ファイティングドッグス

６月10日（水）　宇和島

愛媛マンダリンパイレーツ　11―６　香川オリーブガイナーズ

６月11日（木）　 レクザム

香川オリーブガイナーズ　０―２　愛媛マンダリンパイレーツ

 

＜ファーストシーズン順位表＞（６月14日現在）

　　　　試合　勝　敗　引　勝率　　差

１　徳島　31　20　９　２　.690　
２　高知　27　17　10　０　.630　2.0
３　愛媛　28　13　13　２　.500　3.5
４　香川　22　４　22　０　.154　9.0

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