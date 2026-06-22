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埼玉、２位浮上 首位・群馬に3.5ゲーム差　～BCリーグ～

2026.06.22
スポーツコミュニケーションズ
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６月20日（土）

 

　被安打９も３投手の継投で逃げ切る（１勝１敗　鶴沼　114人）

茨城アストロプラネッツ

１＝０００｜１００｜０００

２＝１０１｜０００｜００Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手　佐々木啓佑（２勝）

敗戦投手　川平真也（３勝５敗）

セーブ　　大澤優人（４勝１敗５Ｓ）

本塁打　（福）三沢大成１号ソロ

 

６月21日（日）

 

　５回、逆転許す痛恨のタイムリーエラー（山梨４勝　袖ケ浦　152人）

山梨ファイアーウィンズ

３＝０００｜１２０｜０００

２＝０１１｜０００｜０００

千葉スカイセイラーズ

勝利投手　寺戸大凱（３勝２敗）

敗戦投手　岡本直也（３勝５敗）

セーブ　　青山武樹（１敗２Ｓ）

本塁打　（千）難波研伍４号ソロ、成田優吾１号ソロ

 

◇前節の試合

６月16日（火）　船橋

千葉スカイセイラーズ　３―12　埼玉武蔵ヒートベアーズ

６月16日（火）　しらさわ

福島レッドホープス　０―11　群馬ダイヤモンドペガサス（７回コールド）

６月16日（火）　カーミニーク

埼玉西武ライオンズ３軍　19―４　神奈川フューチャードリームス

６月17日（水）　牛久

茨城アストロプラネッツ　６―１　信濃グランセローズ

６月17日（水）　城南

群馬ダイヤモンドペガサス　４―７　千葉スカイセイラーズ

６月17日（水）　カーミニーク

埼玉西武ライオンズ３軍　５―４　栃木ゴールデンブレーブス

６月18日（木）　牛久

茨城アストロプラネッツ　５―３　信濃グランセローズ

６月19日（金）　山日YBS

山梨ファイアーウィンズ　４－３　群馬ダイヤモンドペガサス

６月19日（金）　船橋

千葉スカイセイラーズ　３－７　信濃グランセローズ

６月19日（金）　小山

栃木ゴールデンブレーブス　10－11　神奈川フューチャードリームス

 

＜順位表＞（６月21日現在）

　　　　　試合　勝　敗　引　勝率　差

１　群馬　　34　23　11　０　.676　
２　埼玉　　31　18　13　０　.581　3.5
３　福島　　32　17　13　２　.567　0.5
４　山梨　　34　18　15　１　.545　0.5

５　茨城　　27　14　13　０　.519　1.0
６　神奈川　32　14　18　０　.438　2.5
７　栃木　　34　12　21　１　.364　2.5
８　千葉　　35　11　24　０　.314　2.0

９　信濃　　29　８　21　０　.276　0.0

 

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