徳島、優勝マジック復活 ～四国アイランドリーグplus～
◇ファーストシーズン
６月20日（土）
高知ファイティングドッグス ０―０ 読売ジャイアンツ３軍
（雨天中止、リーグ規定により引き分け）
６月21日（日）
５番手・髙橋佑汰、９回を13球でピシャリ（高知８勝１敗 観音寺 423人）
高知ファイティングドッグス
９＝０００｜４２２｜０１０
８＝０００｜２１１｜３１０
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 齊藤伸治（５勝２敗）
敗戦投手 柳原虎太郎（１勝３敗３Ｓ）
セーブ 髙橋佑汰（１勝１敗２Ｓ）
本塁打 （高）ガルシア・デルミス13号ソロ、南雅人７号２ラン
（香）森元彪向４号２ラン、蜷川大１号２ラン
１点差の８回、手痛い２ホーマー浴びる（愛媛１敗 日本トーター野球場 114人）
読売ジャイアンツ３軍
８＝０００｜４１０｜０２１
５＝０２１｜０００｜１０１
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 千葉隆広
敗戦投手 山田空暉（５勝４敗）
セーブ 堀江正太郎
本塁打 （巨）クリスチャン・フェリス３ラン、相澤白虎ソロ、竹下徠空ソロ
（愛）髙橋駿介10号ソロ
◇前節の試合
６月15日（月） むつみ
徳島インディゴソックス ６―１ 愛媛マンダリンパイレーツ
６月16日（火） 今治
愛媛マンダリンパイレーツ ７―６ 高知ファイティングドッグス
６月17日（水） BP丸亀
香川オリーブガイナーズ ３―５ 読売ジャイアンツ３軍
６月18日（木） BP丸亀
徳島インディゴソックス ２―２ 読売ジャイアンツ３軍（９回引き分け）
６月19日（金） 日本トーター野球場
高知ファイティングドッグス 11－３ 香川オリーブガイナーズ
＜ファーストシーズン順位表＞（6月21日現在）
試合 勝 敗 引 勝率 差
１ 徳島 32 21 ９ ２ .700 Ｍ３
２ 高知 30 19 11 ０ .633 2.0
３ 愛媛 30 14 14 ２ .500 4.0
４ 香川 28 ４ 24 ０ .143 10.0