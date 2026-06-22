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徳島、優勝マジック復活　～四国アイランドリーグplus～

2026.06.22
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇ファーストシーズン

 

６月20日（土）

 

高知ファイティングドッグス　０―０　読売ジャイアンツ３軍

（雨天中止、リーグ規定により引き分け）

 

６月21日（日）

 

　５番手・髙橋佑汰、９回を13球でピシャリ（高知８勝１敗　観音寺　423人）

高知ファイティングドッグス

９＝０００｜４２２｜０１０

８＝０００｜２１１｜３１０

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　齊藤伸治（５勝２敗）

敗戦投手　柳原虎太郎（１勝３敗３Ｓ）

セーブ　　髙橋佑汰（１勝１敗２Ｓ）

本塁打　（高）ガルシア・デルミス13号ソロ、南雅人７号２ラン

　　　　（香）森元彪向４号２ラン、蜷川大１号２ラン

 

　１点差の８回、手痛い２ホーマー浴びる（愛媛１敗　日本トーター野球場　114人）

読売ジャイアンツ３軍

８＝０００｜４１０｜０２１

５＝０２１｜０００｜１０１

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　千葉隆広

敗戦投手　山田空暉（５勝４敗）

セーブ　　堀江正太郎

本塁打　（巨）クリスチャン・フェリス３ラン、相澤白虎ソロ、竹下徠空ソロ

　　　　（愛）髙橋駿介10号ソロ

 

◇前節の試合

６月15日（月）　むつみ

徳島インディゴソックス　６―１　愛媛マンダリンパイレーツ

６月16日（火）　今治

愛媛マンダリンパイレーツ　７―６　高知ファイティングドッグス

６月17日（水）　BP丸亀

香川オリーブガイナーズ　３―５　読売ジャイアンツ３軍

６月18日（木）　BP丸亀

徳島インディゴソックス　２―２　読売ジャイアンツ３軍（９回引き分け）

６月19日（金）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　11－３　香川オリーブガイナーズ

 

＜ファーストシーズン順位表＞（6月21日現在）

　　　　試合　勝　敗　引　勝率　　差

１　徳島　32　21　９　２　.700　Ｍ３
２　高知　30　19　11　０　.633　2.0
３　愛媛　30　14　14　２　.500　4.0
４　香川　28　４　24　０　.143　10.0

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