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福島、２連勝で２位浮上 首位・群馬に３ゲーム差　～BCリーグ～

2026.06.29
スポーツコミュニケーションズ
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６月27日（土）

 

　佐藤優悟、HR＆サヨナラ二塁打３打点（福島２勝２敗　しらさわ　107人）

山梨ファイアーウィンズ

５＝０１０｜２１０｜００１

６＝０００｜１１０｜００X4

福島レッドホープス

勝利投手　大澤優人（５勝１敗５Ｓ）

敗戦投手　青山武樹（２敗２Ｓ）

本塁打　（山）星野夏旗５号ソロ

　　　　（福）佐藤優悟11号ソロ

 

６月28日（日）

 

　葛西孝聡、全打席出塁３安打２得点（福島３勝２敗　しらさわ　168人）

山梨ファイアーウィンズ

５＝２００｜０１２｜０００

７＝０００｜０３２｜０２Ｘ

福島レッドホープス

勝利投手　兵頭真人（１勝）

敗戦投手　寺戸大凱（３勝３敗）

セーブ　　大澤優人（５勝１敗６Ｓ）

 

　３番手・金韓根、２回４奪三振無失点（茨城１勝　牛久　129人）

読売ジャイアンツ３軍

４＝１００｜１００｜００２

13＝０３２｜４０４｜００Ｘ

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　金韓根（７勝３敗）

敗戦投手　吹田志道

本塁打　（巨）竹下徠空ソロ

 

　守護神・平澤燎、13球２奪三振締め（埼玉２勝１敗　県営大宮　410人）

埼玉西武ライオンズ３軍

１＝０００｜１００｜０００

４＝０４０｜０００｜００Ｘ

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　虎楠（５勝１敗）

敗戦投手　ロニー・オリバー

セーブ　　平澤燎（10Ｓ）

 

◇前節の試合

6月22日（月）　UD上尾スタ

埼玉武蔵ヒートベアーズ　５―６　福岡ソフトバンクホークス３軍

６月23日（火）　山日YBS

山梨ファイアーウィンズ　２―８　福島レッドホープス

６月23日（火）　小山

栃木ゴールデンブレーブス　７―４　茨城アストロプラネッツ

６月23日（火）　UD上尾スタ

埼玉武蔵ヒートベアーズ　４―５　福岡ソフトバンクホークス３軍

６月24日（水）　山日YBS

山梨ファイアーウィンズ　11―５　福島レッドホープス

６月24日（水）　出発進行中野

信濃グランセローズ　10―２　埼玉西武ライオンズ３軍

６月25日（木）　出発進行中野

信濃グランセローズ　３―７　埼玉西武ライオンズ３軍

 

＜順位表＞（６月28日現在）

　　　　　試合　勝　敗　引　勝率　差

１　群馬　　34　23　11　０　.676　
２　福島　　36　20　14　２　.588　3.0
３　埼玉　　34　19　15　０　.559　1.0
４　茨城　　29　15　14　０　.517　1.5

５　山梨　　38　19　18　１　.514　０
６　神奈川　32　14　18　０　.438　2.5
７　栃木　　35　13　21　１　.382　2.0
８　信濃　　32　10　22　０　.313　2.0

９　千葉　　36　11　25　０　.306　1.0

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