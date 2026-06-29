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２位・高知にマジック４点灯　～四国アイランドリーグplus～

2026.06.29
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
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◇ファーストシーズン

 

６月27日（土）

 

　リリーフ４投手、逆転呼び込む粘りの投球（徳島10勝１敗　むつみスタジアム　243人）

香川オリーブガイナーズ

７＝５００｜０１１｜０

11＝２０２｜２２０｜3X（７回降雨コールド）

徳島インディゴソックス

勝利投手　権田翼（５勝）

敗戦投手　岩崎優太（２敗）

セーブ　　石井康輝（３勝３敗１Ｓ）

本塁打　（香）福井玲央３号２ラン

　　　　（徳）楠田喬脩４号２ラン、山本耕大３号２ラン

 

６月28日（日）

 

　３番・大城雄一郎、３安打２打点１得点（愛媛８勝２敗　マドンナスタジアム　1068人）

香川オリーブガイナーズ

７＝２００｜０００｜０５０

８＝０００｜３２２｜０１Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　窪田寛之（２勝８Ｓ）

敗戦投手　前田琉成（１敗１Ｓ）

 

　４投手による２安打８奪三振完封リレー（高知６勝６敗　土佐山田　450人）

徳島インディゴソックス

０＝０００｜０００｜０００

７＝０１２｜１００｜３０Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手　齊藤伸治（６勝２敗）

敗戦投手　荒木誠也（１勝２敗）

本塁打　（高）島村大樹５号ソロ、デルミス・ガルシア15号ソロ・16号２ラン

 

◇前節の試合

６月22日（月）　今治

愛媛マンダリンパイレーツ　６―５　徳島インディゴソックス

６月23日（火）　今治

愛媛マンダリンパイレーツ　０―０　韓国・ロッテジャイアンツ３軍

（雨天中止、リーグ規定により引き分け）

６月23日（火）　日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス　14―８　香川オリーブガイナーズ

６月24日（水）　むつみ

徳島インディゴソックス　０―０　韓国・ロッテジャイアンツ３軍

（雨天中止、リーグ規定により引き分け）

６月25日（木）　むつみ

徳島インディゴソックス　０―０　韓国・ロッテジャイアンツ３軍

（雨天中止、リーグ規定により引き分け）

 

＜ファーストシーズン順位表＞（6月28日現在）

　　　　試合　勝　敗　引　勝率　　差

１　徳島　35　22　11　２　.667　
２　高知　32　21　11　０　.656　0.5
３　愛媛　32　16　14　２　.533　4.0
４　香川　31　４　27　０　.129　12.5

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