２位・高知にマジック４点灯 ～四国アイランドリーグplus～
◇ファーストシーズン
６月27日（土）
リリーフ４投手、逆転呼び込む粘りの投球（徳島10勝１敗 むつみスタジアム 243人）
香川オリーブガイナーズ
７＝５００｜０１１｜０
11＝２０２｜２２０｜3X（７回降雨コールド）
徳島インディゴソックス
勝利投手 権田翼（５勝）
敗戦投手 岩崎優太（２敗）
セーブ 石井康輝（３勝３敗１Ｓ）
本塁打 （香）福井玲央３号２ラン
（徳）楠田喬脩４号２ラン、山本耕大３号２ラン
６月28日（日）
３番・大城雄一郎、３安打２打点１得点（愛媛８勝２敗 マドンナスタジアム 1068人）
香川オリーブガイナーズ
７＝２００｜０００｜０５０
８＝０００｜３２２｜０１Ｘ
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 窪田寛之（２勝８Ｓ）
敗戦投手 前田琉成（１敗１Ｓ）
４投手による２安打８奪三振完封リレー（高知６勝６敗 土佐山田 450人）
徳島インディゴソックス
０＝０００｜０００｜０００
７＝０１２｜１００｜３０Ｘ
高知ファイティングドッグス
勝利投手 齊藤伸治（６勝２敗）
敗戦投手 荒木誠也（１勝２敗）
本塁打 （高）島村大樹５号ソロ、デルミス・ガルシア15号ソロ・16号２ラン
◇前節の試合
６月22日（月） 今治
愛媛マンダリンパイレーツ ６―５ 徳島インディゴソックス
６月23日（火） 今治
愛媛マンダリンパイレーツ ０―０ 韓国・ロッテジャイアンツ３軍
（雨天中止、リーグ規定により引き分け）
６月23日（火） 日本トーター野球場
高知ファイティングドッグス 14―８ 香川オリーブガイナーズ
６月24日（水） むつみ
徳島インディゴソックス ０―０ 韓国・ロッテジャイアンツ３軍
（雨天中止、リーグ規定により引き分け）
６月25日（木） むつみ
徳島インディゴソックス ０―０ 韓国・ロッテジャイアンツ３軍
（雨天中止、リーグ規定により引き分け）
＜ファーストシーズン順位表＞（6月28日現在）
試合 勝 敗 引 勝率 差
１ 徳島 35 22 11 ２ .667
２ 高知 32 21 11 ０ .656 0.5
３ 愛媛 32 16 14 ２ .533 4.0
４ 香川 31 ４ 27 ０ .129 12.5