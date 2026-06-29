２位・高知にマジック４点灯　～四国アイランドリーグplus～

◇ファーストシーズン

６月27日（土）

リリーフ４投手、逆転呼び込む粘りの投球（徳島10勝１敗 むつみスタジアム 243人）

香川オリーブガイナーズ

７＝５００｜０１１｜０

11＝２０２｜２２０｜3X（７回降雨コールド）

徳島インディゴソックス

勝利投手 権田翼（５勝）

敗戦投手 岩崎優太（２敗）

セーブ 石井康輝（３勝３敗１Ｓ）

本塁打 （香）福井玲央３号２ラン

（徳）楠田喬脩４号２ラン、山本耕大３号２ラン

６月28日（日）

３番・大城雄一郎、３安打２打点１得点（愛媛８勝２敗 マドンナスタジアム 1068人）

香川オリーブガイナーズ

７＝２００｜０００｜０５０

８＝０００｜３２２｜０１Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手 窪田寛之（２勝８Ｓ）

敗戦投手 前田琉成（１敗１Ｓ）

４投手による２安打８奪三振完封リレー（高知６勝６敗 土佐山田 450人）

徳島インディゴソックス

０＝０００｜０００｜０００

７＝０１２｜１００｜３０Ｘ

高知ファイティングドッグス

勝利投手 齊藤伸治（６勝２敗）

敗戦投手 荒木誠也（１勝２敗）

本塁打 （高）島村大樹５号ソロ、デルミス・ガルシア15号ソロ・16号２ラン

◇前節の試合

６月22日（月） 今治

愛媛マンダリンパイレーツ ６―５ 徳島インディゴソックス

６月23日（火） 今治

愛媛マンダリンパイレーツ ０―０ 韓国・ロッテジャイアンツ３軍

（雨天中止、リーグ規定により引き分け）

６月23日（火） 日本トーター野球場

高知ファイティングドッグス 14―８ 香川オリーブガイナーズ

６月24日（水） むつみ

徳島インディゴソックス ０―０ 韓国・ロッテジャイアンツ３軍

（雨天中止、リーグ規定により引き分け）

６月25日（木） むつみ

徳島インディゴソックス ０―０ 韓国・ロッテジャイアンツ３軍

（雨天中止、リーグ規定により引き分け）

＜ファーストシーズン順位表＞（6月28日現在）

試合 勝 敗 引 勝率 差

１ 徳島 35 22 11 ２ .667

２ 高知 32 21 11 ０ .656 0.5

３ 愛媛 32 16 14 ２ .533 4.0

４ 香川 31 ４ 27 ０ .129 12.5