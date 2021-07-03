２日、日本陸上競技連盟は東京オリンピック日本代表内定選手65名を発表した。日本選手権などで既に代表内定を決めていた35名に加え、１日にワールドアスレティックスから発表された個人種目＆リレー種目の出場資格確定を受け、新たに30名がメンバーに入った。

【東京オリンピック日本代表】

・男子（43名）

100m 多田修平（住友電工）、山縣亮太（セイコー）、※小池祐貴（住友電工）

200m ※サニブラウン・アブデル・ハキーム（タンブルウィードTC）、※山下潤（ANA）、※飯塚翔太（ミズノ）

400m ※ウォルシュ・ジュリアン（富士通）

5000m ※松枝博輝（富士通）、※坂東悠汰（富士通）

10000m 相澤晃（旭化成）、伊藤達彦（Honda）

110mハードル 泉谷駿介（順天堂大）、金井大旺（ミズノ）、高山峻野（ゼンリン）

400mハードル 黒川和樹（法政大）、安部孝駿（ヤマダホールディングス）、※山内大夢（早稲田大）

3000m障害 三浦龍司（順天堂大）、山口浩勢（愛三工業）、青木涼真（Honda）

走り高跳び ※戸邉直人（JAL）、※衛藤昂（味の素AGF）

棒高跳び ※江島雅紀（富士通）、※山本聖途（トヨタ自動車）

走り幅跳び 橋岡優輝（富士通）、津波響樹（大塚製薬）、城山正太郎（ゼンリン）

やり投げ ※小南拓人（染めQ）

20㎞競歩 山西利和（愛知製鋼）、池田向希（旭化成）、高橋英輝（富士通）

50㎞競歩 川野将虎（旭化成）、丸尾知司（愛知製鋼）、勝木隼人（自衛隊体育学校）

マラソン 中村匠吾（富士通）、服部勇馬（トヨタ自動車）、大迫傑（Nike）

4×100mリレー ※桐生祥秀（日本生命）、※デーデー・ブルーノ（東海大）

4×400mリレー ※川端魁人（三重教員）、※佐藤拳太郎（富士通）、※鈴木碧斗（東洋大）、※伊東利来也（三菱マテリアル）

・女子（22名）

1500m ※田中希美（豊田自動織機TC）、※卜部蘭（積水化学）

5000m 田中希美（豊田自動織機TC）、廣中璃梨佳（日本郵政グループ）、※萩谷楓（エディオン）

10000m 新谷仁美（積水化学）、廣中璃梨佳（日本郵政グループ）、安藤友香（ワコール）

100m ※寺田明日香（ジャパンクリエイト）、※青木益未（七十七銀行）、※木村文子（エディオン）

3000ｍ障害 ※山中柚乃（愛媛銀行）

やり投げ 北口榛花（JAL）

20㎞競歩 岡田久美子（ビックカメラ）、藤井菜々子（エディオン）、※河添香織（自衛隊体育学校）

マラソン 前田穂南（天満屋）、鈴木亜由子（日本郵政グループ）、一山麻緒（ワコール）

4×100mリレー ※兒玉芽生（福岡大）、※鶴田玲美（南九州ファミリーマート）、※齋藤愛美（大阪成蹊大）、※青山華依（甲南大）、※石川優（青山学院大）

・補欠登録選手

男子100m ※桐生祥秀（日本生命）

男子200m ※小池祐貴（住友電工）

男子110ｍハードル ※村竹ラシッド（順天堂大学）

男子400mハードル ※豊田将樹（富士通）

男子20㎞競歩 古賀友太（明治大）

男子50㎞競歩 小林快（新潟アルビレックスRC）

男子マラソン 大塚祥平（九電工）

男子4×100ｍリレー ※栁田大輝（東京農業大第二高）

男子4×400mリレー ※池田弘佑（あすなろ会）

女子5000ｍ ※木村友香（資生堂）

女子マラソン 松田瑞生（ダイハツ）

女子4×100mリレー ※壹岐あいこ（立命館大）

※は今回新たに内定を得たor登録された選手